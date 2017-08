Rahu ja tasakaal

Tänapäeva kiires elutempos on paljudel inimestel ületöötamise ja stressiga seotud vaevused – jooga aga on tuntud, kui suurepärane stressimaandaja. Ameerika psühholoogid on välja toonud, et 43% täiskasvanutest kannatavad stressi negatiivsete mõjudel all, seega pole ime, et aina rohkem inimesi jõuavad oma otsingutes ka joogani.

"Joogat praktiseerides keskendud sa ainult iseendale ja sellelele, mis toimub hetkel sinu matil ning saad unustada kõik selle, mis toimub väljaspool. Joogatundi astudes lülitad end välismaailmast välja ja kõik argimured jäävad ukse taha. Kuna praktika eeldab keskendumist oma hingamisele, kehale, joondumisele ja erinevatele asenditele, siis ei jäägi muudeks mõteteks aega," kirjeldas Sörensen enda tavapärast jooga praktikat.

Treeneri sõnul rakendavad joogaharrastajad tunnis õpitud teadmised ja oskused oma igapäevaellu ning seeläbi õpitakse ennast ja oma mõtteid rohkem kontrollima.

Pidev areng

Treener on enda sõnul ideaalne näide murdmaks müüti, et jooga on sobilik ainult hästi painduvatele inimestele.

"Kui ma ise sisenesin joogamaailma, siis olin eelnevalt treeningutes pannud pigem rõhku jõule kui liikuvusele ja painduvusele, nii et joogas sain endale teise fookuse. Meil kõigil on omad tugevused ja küljed, mille kallal rohkem vaeva näha ning jooga aitab sobivat tasakaalu leida," rääkis Sörensen.

Treener julgustas, et endale on vaja aega anda ja siis on järjepideva praktika tulemusena ka soovitud tulemusi näha.

Mitmekülgsus

Kuna joogamaailm on niivõrd mitmekülgne, siis Sörensen soovitab endale sobiva tunni leidmiseks külastada erinevat stiili joogatunde ja õpetajaid ning küsida küsimusi, kui midagi arusaamatuks jääb. Roberti sõnul on näiteks kõik tema treeningud tänu joogale rohkem tasakaalustatud - alles on jäänud nii jõud kui ka liikuvus, kuid palju rohkem on lisandunud fookust, tasakaalu ja teadlikkust, mistõttu on suurenenud tema treeningute kvaliteet.

"Kindlasti ei tasu karta, et joogaga alustamiseks peab hästi painduma, olema tugev või meditatsiooni ekspert. Lihtsalt proovi, tule alati tundidesse tagasi, anna aega ning kõik areneb," jagas treener julgustussõnu.

Ta lisas, et eriti heaks võimaluseks erinevate treeningstiilidega tutvuda ongi just üritustel. “Olgu selleks joogafestival, mõne spordiklubi avatud uste päev või fitness-festival,” lisas Sörensen.

Ühtekuuluvustunne

"Lisaks suurepärasele füüsilisele vormile annab jooga mulle ka laia silmaringi ning vaate elule. Tänu joogale olen leidnud palju uusi sõpru üle kogu maailma, kellega saab alati ideid ning kogemusi jagada," kirjeldas treener jooga eeliseid. Sörensen ise on küll Rootsist pärit, kuid tänu joogale reisinud maailmas väga erinevatesse paikadesse ja jooga tõttu on ta tulemas ka Eestisse.

Roberti sõnul on inimeste suhtumine joogasse väga erinev ning palju sõltub sellest, kui palju on inimesed end antud teemal harinud. Näiteks ühes Ameerikas läbi viidud uuringus selgus, et üheksa ameeriklast kümnest on joogast kuulnud ning üks ameeriklane kolmest on joogat ka proovinud. Inimeste avatust tunnetas Robert eriti hästi Californias, kus ta sai väga palju inspiratsiooni sealsetest joogastuudiotest ja –treeneritelt.

"Positiivselt üllatas inimeste vabadus ja julgus teha trenni kus iganes. Näiteks tegelesid Los Angelese randades inimesed igal pool akrojoogaga, mis on selline joogastiil, kus läbi erinevate paarisharjutuste seotakse omavahel akrobaatika ja jooga," kirjeldas Robert.

Roberti sõnul on joogas tunda ka tugevat kogukonnatunnet, mis kutsub inimesi alati joogasse tagasi.

Roberti viis soovitust, kuidas joogaga alustada:

1. Keskendu vaid iseendale – keegi teine ei hooli sellest, kuidas sul midagi välja tuleb.

2. Tunneta oma piire – kuula oma keha ning ära võistle naabriga.

3. Anna endale aega – kõik harjutused ei peagi kohe välja tulema.

4. Proovi erinevaid joogastiile ja –õpetajaid – ainult nii leiad endale sobiva.