Esimene päeva pool on planeeritud, et uurida ärimehe Alexander Kofkini ja Edgar Savisaare episoodiga seotud kirjalikke tõendeid. Päeva teises pooles oodatakse tunnistajaid ütlusi andma.

Läbiotsimise käigus leitud dokumentidest esitleti aga ka kümne aasta taguseid kioskite püstitamisi puudutanud dokumente ning lisaks veel tõendeid, et Kofkin andis Edgar Savisaarele 2009. aasta sügisel 500 000 krooni ulatuses laenu.

Riigiprokurör esitles ka Hispaania, Šveitsi, Soome ja Läti õigusorganisatsioonide kaudu saadud teavet, mis puudutasid Edgar Savisaare ja Siret Kotka reisi Hispaaniasse 2014. aasta sügisel. Selgus, et reisi tellimuse kinnitus saadeti Alexander Kofkinile. Reisijatena olid välja toodud aga Edgar Savisaare ja Siret Kotka nimed. Hispaanias viibinud poliitikuid jälgiti igal sammul: sealjuures on kellaajaliselt teada, kus nad parasjagu viibisid.

Enne lõunapausi väljakuulutamist tuli juttu ka homsest istungist, millele tulev tunnistaja on seotud mitme episoodiga ning seetõttu oleks vajalik mitme süüdistatava kohalolu. See viitas istungi alguses tekkinud vaidlusele, kus süüdistavate kaistjad kurtsid, et istungid on etteaimamatud. Alexander Kofkinit kaitsva Aivar Pilve sõnul pole tervitatav olukord, kus käsitletavatest teemadest ja kohalekutsutavatest tunnistajatest saadakse teada paar päeva enne istungit.

Riigiprokurör vaidles kaitsjatele vastu, sest tema sõnul on neil olnud võimalus materjalidega juba varasemalt tutvuda. Kohtunik jäi samale seisukohale.