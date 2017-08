Saaremaa invaühingu juhatuse esimehe Liia Põldemaa sõnul käib praegu remont ning protsessi kiirendamise eesmärgil oli ta ise nädalavahetusel vhoones tööl ja jäi sinna ka ööbima.

Pimeduses majas äraeksinud sissemurdja küsis, mismoodi ta majast välja saab ning Liia Põldemaa lasi varga eesuksest välja ning sai siis tulesid põlema pannes aru, mis oli toimunud, kirjutab Saarte Hääl.

”Ma olin teisel korrusel ja järsku paistab mulle une pealt taskulambi valgus näkku ja keegi küsib: ”Mis sa siin teed?” Ma ei saanud aru, mis toimub – on see mingi varjatud kaamera või niisama nali?” rääkis tunnistajaks sattunud naine. ”Küsisin siis vastu, et kes sina oled ja mismoodi sa sisse said, mille peale ta ausalt vastaski, et aknast tuli.”