Saaremaal Valjala vallas tegutseva mesiniku Leevi Väli tütar Hanna Pukk ütles, et esimest korda avastas varguse mõni nädal tagasi.

Pärast esimest meevargust hakkasid tulema kõned, et Kuressaares Kitzbergi tänaval müüakse kahtlaselt odavalt ilma siltideta meepurke. Pukk lisas Saarte Häälele, et pärast esimest juhtumit osteti nii mesindus- kui ka tööruumidele tabad ette, ent need ei takistanud uut vargust.

Nädalavahetusel avastati, et tabad olid lõhutud - seekord oli tahetud sisse murda ka tööruumi ning varaste saagiks langes kolm pütti mett ehk kokku ligi 120 kilogrammi.

Perekond ise kahtlustab, et varguse taga on mitu inimest, kes ilmselt olid nende meemajanduse kohta infot saanud ja seda kurjasti ära kasutasid. “Tahame, et inimesed teaksid, et kui kusagil pakutakse odavat mett, mille purkidel ka silte pole, siis võib see varastatud mesi olla,” ütles Pukk.