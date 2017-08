Kihelkonna vald on pannud enampakkumisele Jaagarahu sadama kinnistu, kuna seda ei ole avaliku võimu teostamiseks vaja. Sellise põhjenduse toonud Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam lisas, et vallal pole ka raha sadama uuendamiseks.

Sadama pindala on pea 12 000 ruutmeetrit ja praegu kasutavad harrastuskalurid seda vähe, kirjutab Saarte Hääl.

Vallavanema sõnul jääb looduslik slipitee paadiomanikele avatuks ka tulevikus, isegi juhul, kui kinnistu maha müüakse.

Aardami hinnangul on sadama potentsiaal, arvestades juurdepääsu ja sügavust, hea. Samas on teada, et piirkonnas on kalureid vähe ja külalissadama rolli täitmiseks asub Jaagarahu üsna kõrvalises kohas.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15. september.