Tallinnas oma nimekirja esitavad valimisliidud Vaba Tallinna Kodanik (VTK), Savisaare Valimisliit ja parlamendiväline erakond Eestimaa Rohelised peavad oma kampaania rahastamiseks lootma vabatahtlike annetajate peale.

VTK linnapeakandidaat Erki Vest nentis ERRi uudisportaalile, et valimisliidu eelmine kampaania eelarve 30 000 eurot, kuid sel korral loodetakse ära kasutada rohkem suhtlusvõrgustike ja tasuta nö “reklaami”, mida pakuvad meediaväljaanded.

“Savisaare nimekirja” üks esinumbreid Olga Ivanova tõdes, et 30 000 euroga nemad hakkama ei saaks, kuid põhiline reklaammaterjal on juba tellitud ja nüüd otsitakse võimalusi, kuidas toetada valimisliidu kandidaate personaalseid kampaaniad.

Roheliste esinumber Züleyxa Izmailova möönis, et kogu nende kampaaniategevus põhineb vabatahtlike tööl, kes tema hinnangul on teinud juba päris palju head tööd. Roheliste esimees toonitas, et neil pole plaanis linnaruumi plakatitega reostada, vaid peamine rõhk pannakse suhtlusvõrgustikele.