Tallinna volikokku sotsiaaldemokraatide ridades kandideeriv ekskohtunik Helve Särgava leiab, et pelgalt tugevad sõnad korruptsiooni ära ei võta.

"Tallinn on pealinn ja ma olen selles pealinnas töötanud 40 aastat. Viimastel aastatel hakkas häirima see, et üks pealinna juhtimist puudutav kohtuasi saab vaevalt lõppeda, kui järgmine juba algab. Sellised kohtuasjad rikuvad kogu institutsiooni mainet," rääkis värske poliitik.

"Ma otsustasin enda jaoks nii, et kõikidesse nendesse probleemidesse süvenen ma kohe järgmisel päeval pärast valimisi. Mul on igasuguseid mõtteid ja neid tuleb järjest juurde, et kus või mida," lubab Särgava kohe reipalt tööle asuda.

