Augusti lõpp on sel aastal muutunud aiapidajate õudusunenäoks. Nimelt lubatakse teisipäeva ööseks maapinnale miinuskraade!

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib esineda udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–5 m/s, hommikul tugevneb saartel ja rannikul edela- ja lõunatuul 4–9 m/s.

Õhutemperatuur jääb vahemikku 2–7 kraadini, rannikul kuni 13 kraadi. Temperatuur maapinnal on aga märksa külmem, olleks kohati vahemikus 0 kuni -3 kraadini.

Öine ilmaprognoos (Ilmateenistus)

Ka päev ei too suuri muutusi, pilvisus on jätkuvalt vähene ja vahelduv. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2–7 m/s, saartel ja rannikul edela- ja lõunatuul 5–10 m/s, pärastlõunal puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on jääb vahemikku 16–20 kraadini.