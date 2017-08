Õnnetuse pealtnägijal on pilt deltaplaani allakukkumisest kogu aeg silme ees. „See on väga stressirohke. Ma ei saanud eile terve öö magada. Praegu veel tuttavad helistavad ja telefon on kogu aeg punane, et mis, kus ja kes. Paljud arvavad, et see juhtus minuga,“ räägib lennunduses tegev pealtnägija.

„See on väga raske, sest see tüdruk oli mulle väga lähedane ja mees niisamuti. Seal tekkis üks tehniline rike ja võis olla ka piloodi eksimus,“ arvab ta. „Minul ja teistel tuttavatel on praegu raske ja siis veel need lollakad kommentaarid sotsiaalmeedias ja mujal internetis inimestelt, kes asjast midagi ei jaga ja hakkavad kohe paugutama,“ on ta pahane ja nii endast väljas, et võttis pärast õnnetust järgmise päeva töölt vabaks.