Ed Sheeran (26) on viimastel aastatel lasknud ihu tätoveeringuid täis tikkida ja on oma tattoo-kunstniku sõnul nii karm vend, et jäi viimati keset nõelatööd magusasti magama. Kuid pole kahtlust: Ed pole hingelt mitte murdja, vaid leebe nohik. Juhiloagi sai ta tehtud alles 2015. aasta lõpus. Oma mänedžerile kinkis helde südamega Sheeran Range Roveri, aga ise sõidaks ta pigem Miniga. „Mini on selline tagasihoidlik. Sportautod ehmatavad mind surnuks, sest nad sõidavad nii kiiresti,” tunnistas Ed kolm aastat tagasi Daily Mailile.

Ed kasvas üles ülikultuurses kodus, kus televiisorit polnud aastaid. Tema isa on kunstikuraator ja lektor, ema ehtekunstnik. Kui teler viimaks majja toodi, seadsid ema-isa selle vaatamisele ranged piirangud. Elektroonilised mängud olid üldse keelatud. Selle asemel osteti Edile hunnikute viisi kunstiraamatuid ja akustiline kitarr. Kohalikus kirikukoolis hakkas poiss laulma juba nelja-aastasena. Ka Edi vanema venna kutsumus on muusika – ta on helilooja.

Mõjuvõimsaks on Ed nimetanud iiri kitarribardi Damien Rice’i kontserti, kuhu isa ta teismelisepõlves viis. „See õhtu muutis mu elu! Damien rääkis pärast esinemist minuga tükk aega ja see muutis kõike. See innustas mind väga. Võin vaid loota, et ma ka kedagi samamoodi innustan.” Teiste omaaegsete iidolite ja mõjutajate seas loetleb Sheeran The Beatlesit, Bob Dylanit, räppar Eminemi ja inglise alternatiivfolgiduot Nizlop.

Esimese pala lindistas ontlike prillide ja punase kahupeaga Ed 14aastasena. Mõni aasta hiljem jättis ta kooli pooleli ja kolis Londonisse. Soov muusikatööstuses läbi lüüa oli nii suur, et Ed magas kord ühe, kord teise semu diivanil ja vahepeal isegi Londoni metroojaamades. Spartalikud eluviisid tasusid end ära: 2012. aastaks oli toona 21aastane Ed võitnud kaks Briti muusikaauhinda ning tõusnud oma teise albumiga „x” nii Ühendkuningriigi kui ka USA edetabeli tippu.

Sai Briti Impeeriumi Ordu ordeni

Kui Ed oma laule ei lindista, kirjutab ta neid teistele. Nii on Sheerani loomingut esitanud Taylor Swift, Christina Aguilera ja One Direction. Muusikatööstuses on ta juba aastaid omainimene. Tema mentor on Elton John, kelle firma all ta tegutseb. Ühel auhinnagalal tuli Edi juurde tema iidol Paul McCartney, kes nimetas end Edi fänniks. Kas on mõni kangelane, kes pole veel Edi uksele koputamas käinud? Eric Clapton ja Bob Dylan, tõdes staar mõne aasta taguses intervjuus.

Edi elu paistab magus kui maasikamoos. Mitme kuulsa naisega, eelkõike Ellie Gouldinguga seostatud popstaar leidis õnne oma lapsepõlvesõbratari Cherry Seaborni kõrval. Kaunis neiu (kes on jäähokis kõva käsi!) kolis hiljaaegu Edi pärast USAst sünnimaale tagasi. Tänavu andis kuninganna Elizabeth noorele poptähele teenete eest muusikatööstuses ja heategevuses Briti Impeeriumi Ordu liikme ordeni. Veebikülg The Richest hindab Sheerani varanduse suuruseks 68 miljonit dollarit.

Ed aga pole üldse rahul, et ajakirjandus tema miljoneid ritta laob. Kui majandusajakiri Forbes teatas, et Ed teenis 2015. aastal 57 miljonit, kurtis laulja, et see andis tema seltskondlikule elule hävitava hoobi. „Sain inimestelt mobiilisõnumeid autopiltidega, kus seisis: „Palun seda endale sünnipäevaks. See on ainult 0,06 protsenti sinu iga-aastasest sissetulekust,”” rääkis Sheeran ajakirjale Rolling Stone. Pideva lunimise peale otsustas Sheeran oma telefoni üldse sahtlinurka visata. Suhtlemiseks kasutab ta tahvelarvutit ja telefoninumbrit teavad vaid lähisugulased.

MTV videomuusikaauhinnad 2017 (tähtsamad kategooriad)

Aasta video: Kendrick Lamar „Humble“

Kendrick Lamar. (REUTERS/SCANPIX)

Aasta artist: Ed Sheeran

Aasta uustulnuk: Khalid

Parim koostöö: Zayn ja Taylor Swift „I Don't Wanna Live Forever“

Parim popvideo: Fifth Harmony feat. Gucci Mane „Down“

Parim hiphopvideo: Kendrick Lamar „Humble“

Parim tantsumuusikavideo: Zedd ja Alessia Cara „Stay“

Parim rokkmuusikavideo: Twenty One Pilots „Heavydirtysoul“