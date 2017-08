Täna õhtul tabas Põltsamaal Marja tänaval jalutajaid jahmatav vaatepilt. Hulk päästeautosid ning kiirabibrigaad oli kohale tulnud, et kustutada leekides kahekorruselist elumaja.

Veidi enne kella seitset said päästjad teate Marja tänava tulekahjust. Kohale sõitnud meeskond nägi leekides katust, samuti ulatus tulelõõm välja teise korruse akendest.

"Päästjad tegid suitsusukeldumist ehk oli ka seestpoolt vaja kustutada," selgitas päästeameti pressiesindaja. "Tulekahju on lokaliseeritud, see tähendab, et kõik on kontrolli all, aga on vaja veel üle vaadata, et tulepesad oleks likvideeritud. Suurem oht on aga möödas," kinnitas ta.

Vigastatute ja kannatanute kohta teateid hetkel pole.