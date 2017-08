Houstoni linn Texase osariigis on praegu orkaan Harvey meelevallas. Ehkki vägev torm on pisut tagasi tõmbunud, sajab piirkonnas endiselt paduvihma ning seni teadmata põhjusel toimus ühes büroohoones suur plahvatus.

Kohalik uudistekanal ABC13 vahendab Houstoni üleujutatud tänavate õudust: meeletud üleujutused, vööni vees kahlavad inimesed ja päästepaadid, kuhu kõik abivajajad peale ei mahu. „Me tuleme teile esimesel võimalusel järele!“ hõikab vabatahtlikuna päästetöid tegev ajakirjanik oma kummipaadist väikeste lastega perele, kes majauksel vee käest pääsu ootavad.

WATCH: @CourtneyABC13 says its heartbreaking to tell people they'll be back for them as rescue boat is already full https://t.co/QnrjQL7hAH pic.twitter.com/kq9bftqlco