Kui keegi oleks 20 aastat tagasi rääkinud, et tulevikus lüpsab lehm ligi 90 kg piima päevas, poleks seda ilmselt keegi uskunud. Ent just nii palju piima andis Torma põllumajanduse osaühingu lehm Volga hiljutise kontroll-lüpsi ajal.

Volga tegi Eesti uue päevalüpsi rekordi 15. augustil, mil andis 87,1 kg piima ning ületas sellega kehtiva rekordi 2,5 kilogrammiga.

"Püüame oma tööd teha nii nagu aabits ette näeb," räägib lehm Volga kodufarmi asutaja Ahto Vili. "Meil ei ole mingeid erilisi eesmärke, et püstitada 100 või rohkem. Inimestel on küll nii – tippsportlastel on eesmärgid –, aga meil ei ole!"

