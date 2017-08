Esmaspäeval jätkus Raplast viie-kuue kilomeetri kaugusel Kuusiku lennuvälja lähistel pühapäeva õhtul Kõrgu küla metsa kukkunud deltaplaani õnnetuse asjaolude uurimine. Rängas õnnetuses hukkus kaks inimest.

Kuusiku lennuvälja kohal tiirutavad esmaspäeva varajasel pärastlõunal purilennukid. Hommikul startinud ja laotuses oma tiirud juba teinud purilendur annab Õhtulehele suuna kätte, kust deltaplaani viimset maandumispaika otsida tasuks. “Nägin seal paar tundi tagasi politseinikke liikumas. Seal läheb üks sirge tee maanteest paremale,” ütles noor purilendur käega kirdesse osutades.

Ekspert: Deltaplaanist järele jäänud rusudele pääsesid ligi vaid politseiametnikud. (Teet Malsroos)

Kuusiku lennuvälja stardiraja lõpust linnulennult vähem kui kahe kilomeetri kaugusel asuvat sündmuskohta piirab politsei sinine eralduslint. Kuivanud kuusikus, kus vaid lühikest aega õhus püsinud deltaplaani 58aastane piloot ja 39aastane reisija surma said, laiutab rusuhunnik: alumiiniumkonstruktsioonid, mootoridetailid jms.

Raskesti ligipääsetava sündmuskoha keskel toimetavad kella 14 paiku kaks politseiametnikku. Uudishimulikel ajakirjanikel palutakse menetlustoiminguid jälgida kaugemalt, umbes paarikümne meetri kauguselt. Metsas valitseb rusuv vaikus: ilm on tuuletu, iga krabin on kuulda. Sündmuskohavaatlust toimetatakse piiratud alal suurema kärata. Veerand kolme ajal saabub peatselt uut hooaega alustav “Pealtnägija”. Veerandtund hiljem saabub metsaveerde, kuhu on pargitud asjast huvitatute autod, tagasihoidliku väljanägemisega kaubik, millega peagi hakatakse deltaplaanist järele jäänud tükke Tallinna ekspertiisi toimetama. Tundub, et suur hulk vanametalli tuleb metsast välja tuua käsitsi, sest autoga traagilise õnnetuse epitsentrisse ei pääse.

Alumiinium metsas: Õhusõidukist sai asitõend. (Teet Malsroos)

Suits metsa kohal: Pühapäeval reetis lennuõnnetuse koha deltaplaani mootori plahvatuse ja põlengu tagajärjel tekkinud suitsupilv. (Siim Solman)

Lennuõnnetuse asjaolude kommenteerimisel jääb politsei tavapäraselt kidakeelseks – uurimine käib.