Meelelahutusleht ShortList kirjutab, et Briti kõrgklassi ajakirjas Tatler selle aasta algul avaldatud peenete beebinimede nimekiri on täiesti jabur. Et eksootiliste nimede hulka on eksinud ka meie riigi nimi, tuleb sellega nõustuda.

Ehkki brittide jaoks on kõik, mis Tatleris kirjas, väga peen, snoob ja üldse väga moens, siis selle nimekirjaga on ajakiri ehk pisut mööda pannud. Laps peab oma nimega ikkagi terve elu hakkama saama ja ehkki kõik vanemad tahaksid, et nende lapse nimi väljendaks lapse ilu ja erilisust, siis... Kusagil tuleb ikka piir.

Näiteid Tatleri listi tüdrukunimedest:

Estonia

Czar-Czar (Tsaar-Tsaar ingl. k)

Gethsemane (Ketsemani aias arreteeriti Jeesus Kristus)

Koala

Monaveen

Queenie

Rara

Näiteid Tatleri listi poisslapse nimedest:

Innsbruck

Npeter (N jääb välja hääldamata)

Ormerod

Uxorious

Xman (X-mees)

Yak (selle nimega õnnetut last saadab vist küll elu lõpuni Benny Hilli tunnusmeloodia „Yakety Sax“)

Ning lõpuks toimetaja isiklik lemmik:

Wigbert