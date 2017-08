„Meie valimisliitude ühendus on selgelt suunatud koostööle. Eesti poliitika muutub meie tõttu kindlalt säravamaks ja tähelepanuväärsemaks,“ lausus Savisaar. Endise linnapea lootus on, et kahe valimisliidu ühendamisel tekib Eesti poliitikas tugevam jõud, mida ei saa arvestamata jätta. Savisaar nendib, et temal ja Sõõrumaal on erinevusi, kuid nagu Kukerpillid kunagi laulsid – ei takista vallid, et takista kraav, kui kokku tahavad saada Sõõrumaa ja Savisaar.

Esmaspäeval teatasid Edgar Savisaar ja Urmas Sõõrumaa, et nende valimisliidud ühinevad Tallinna heaolu nimel. Oma edus tundub ekslinnapea kindel olevat: „Targal kodanikul on vaid üks valik – hääletada meie liidu poolt.“ Kuid valimisprogrammi alles hakatakse kirjutama ja erilisi lubadusi eile veel ei jagatud.

Tänavu oleks Savisaare järgmine teene Tallinnale tasuta prügivedu. Samas seletas Sõõrumaa, et niinimetatud tasuta prügivedu pole mitte tasuta. „Tegelikult maksate selle eest kõik. Õigem oleks öelda, et te ei maksaks prügiveo eest topelt.“

Ettevõtja arust pole see aga probleem, sest tavakodanik ei tahagi rohkemat. „Tavaline inimene soovib, et tema lapsed jõuaks turvaliselt lasteaeda ja kooli mööda korralikku maanteed. Et linnavõim ei ahistaks, vaid soodustaks.“

„Eks selle pärast me panimegi leivad nii-öelda ühte kappi,“ lisas Savisaar. „Me tahame tegelikult ühte ja sama.“

Igale piirkonnale oma kandidaat

Savisaar teatas, et tema kavatseb tänavustel valimistel kandideerida Lasnamäel. „Ka Olga kandideerib Lasnamäel. Urmas [Sõõrumaa] kesklinnas ja Jüri [Mõis] Haaberstis.“ Savisaare sõnul on peale nimetatud neliku veel üks nelik, kes valimisliitude nimekirjadest Tallinna eri piirkondades kandideerivad. „Kes need on, me veel ei avalda.“

Ka Savisaare enda nimekiri pole veel lõplik, tema sõnul lisandub sinna iga päev uusi inimesi. „Hommikul on üks nimekiri, päeva lõpus teine.“ Linnapeakandidaadi nime kavatsevad Savisaar ja Sõõrumaa avaldada alles koos lõpliku nimekirjaga. „Mina igatahes linnapeaks ei kandideeri,“ teatas Sõõrumaa.

Küsimusele, kas valimisliidud ühinesid selleks, et ühelt saada hääled ja teiselt raha reklaami jaoks, vastas Savisaar naljatades: „Jah, mina pakun raha reklaami jaoks ja Tegus Tallinn annab hääled.“

Jüri Mõis lisas selgituseks, et mõlemad ühinevad valimisliidud on justkui pidur ja gaas: „Kumb on kumb, oleneb olukorrast. Vahel oleme meie oma turumajandusliku lähenemisega gaas ja nemad oma sotsiaalse lähenemisega pidur. Vahel on vastupidi.“

Sellest hoolimata usub Sõõrumaa, et see koostöövõimet ei kärbi. „Neid asju oskame kogenud inimestega ilusti ajada.“