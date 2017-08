Rahvusvaheliselt tuntud Suurbritannia ilubränd LUSH avas 25. augustil Ülemiste keskuses koos ajakirjanikest ja blogijatest ilugurmaanidega värske ning Eestis järjekorras juba teise poe.



Ülemiste keskuse esimesel korrusel asuv värske LUSHi pood on kujundatud lähtuvalt brändi uuest jaekaubanduskontseptsioonist. Erinevate värviküllaste toodete seas orienteerumine ning uute lemmikute avastamine on lihtne ja kahtlemata mängulist elamust pakkuv. Lustakas väljapanekus on jätkuvalt esindatud erinevad vannipommid ning -vahud, värsked näomaskid ja nutikalt tahked ilutooted, senisest veelgi suuremas valikus leidub jumestustooteid ning huvitavaid lõhnaelamusi pakuvad erinevad kehaspreid.



LUSHi uue poe külalised said mõnuleda ka niisutavas kätemassaažis, lisaks omandati kasulikke meiginippe jumestuskunstnikult Gerda Millerilt. Muusikalist meeleolu lõid õdedest LUSHi-sõbrad Anne ja Helene Vetik.



LUSH kasutab enda toodetes nii palju kui võimalik värskeid ja orgaanilisi koostisaineid. Oma tegevuses väärtustab bränd ausa kaubanduse põhimõtteid, läbi toorainete õiglase hankeprotsessi panustatakse kohalike kogukondade arengusse ning propageeritakse kosmeetika loomadel testimise vastast poliitikat.



Koos uue kaupluse avamisega jõudis Eestisse müügile LUSHi eriline käte- ja kehakreem, mille müügist laekunud tulu annetatakse heategevuslikule organisatsioonile Kassiabi. Mittetulundusühingu põhieesmärgiks on koduta jäänud kassidele uute püsivate kodude leidmine. Aasta jooksul leiavad Kassiabi toetusel uue kodu keskmiselt 500 kassi. Oma tegevusega soovitab Kassiabi vähendada kodutute loomade arvu Tallinna tänavatel ning tõsta lemmikloomapidamise kultuuri.



LUSHi pood Ülemiste keskusese esimesel korrusel on avatud esmaspäevast pühapäevani kell 10-21. Jätkuvalt on avatud ka LUSHi pood Foorumi keskuses.