„Seda autojuhti on varasemalt korduvalt karistatud liiklusseaduse rikkumise ja muude süütegude eest, sealhulgas ka alkoholi tarvitanuna sõiduki juhtimise eest, viimati tänavu märtsis,“ ütles Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Marina Zagorets.

Jaggo paneb südamele, et joobe kahtlusega juhist tuleks kindlasti teavitada politseid numbril 112 enne, kui juhtub pöördumatute tagajärgedega tragöödia.

„See ei ole õnnetute asjaolude kokkulangemine, vaid tahtlik tegu ja juhi teadlik valik panna enda ja kaasliiklejate elu ohtu. Liiklusõnnetused, mille põhjustajaks on joobes juht, on ära hoitavad. Selleks piisaks ainult ühest hoolivast inimesest, kes ei luba alkoholi tarvitanud juhti rooli või annab sellisest juhist teada,“ sõnas Jaggo.

„Kuna prokuratuuril oli alust arvata, et ta võib panna ka edaspidi selliseid süütegusid toime ja hakata menetlusest kõrvale hoiduma, taotlesime tema vahi alla võtmist kohtueelse menetluse ajaks,“ selgitas Zagorets.

Tänavu on Eesti teedel liiklusõnnetustes hukkunud 33 inimest, neist 13 ida prefektuuri haldusalas. Joobes juhtide süül on toimunud sel aastal 314 liiklusõnnetust, milles on hukkunud kaheksa ja saanud vigastada 112 inimest.