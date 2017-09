On pidupäevi, mida me ei kujuta ilma tordida ettegi. Sestap tõttab mõni seda ostma kondiitriärisse, teine valmistab maiuse ise. Paljude suureks lemmikuks on patune toorjuustu kook.

Sättisime seekord koos bikiinifitness staari Evelin Ainomäega sammud Pirita kohvikusse ISU, kus valmistatakse toorjuustu kooke ja torte nii gurmaanidele, kui ka kaalujälgijatele.

Evelin: Sooviksin süüa kolm korda päevas ehtsat juustukooki, aga kahjuks pole see kasulik, sest toorjuustu rasvaprotsent on tohutult suur. Kui soovid vahel patustada juustukoogiga, siis vali lahjem variant. Ehk siis ole nutikas ja sega toorjuust pooleks maitsestamata jogurti või lahja kohupiimaga.