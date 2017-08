80 000 halli passi omaniku olemasolu tundub pärast veerand sajandi pikkust taasiseseisvust esmapilgul enam kui kummalisena. Kümne aastaga on nende arv küll langenud 120 000 pealt 80 000 peale, kuid viimane on endiselt piisavalt suur arv Eesti riigi poliitika mõjutamiseks. Sama languse jätkudes oleks nende probleem üleval veel mitu inimpõlve.

Väljakujunenud süsteem tundub olevat ka halli passi omanikele sedavõrd mugav, et juba pikka aega pole kuulda olnud nurinaid selle jätkumise üle. Hallipassimeeste elu teeb magusaks asjaolu, et lääne poole reisides kasutavad nad ELi viisavabadust ja samas ei nõua ka Venemaa nende käest viisat. Poliitilises elus saavad nad osaleda kohalike valimiste kaudu. Samas kohustused Eesti riigi ees puuduvad, sest ajateenistuses nad osalema ei pea. Nad ei saa küll osaleda riigikogu valimistel, kuid elu näitab, et seegi piirang on poolik või näiline, kuna erakonnad toovad riigikogu valimiste teemad üle kohalikele valimistele.

Pigem tunnevad end diskrimineerituna hoopis Eesti kodanikud, kel on hallipassimeestega võrreldes vähem võimalusi, kuid rohkem kohustusi. Riigile on mõttekohaks, et tegu pole mitte ainult venelasi puudutava teemaga, vaid ka osad eestlased elavad mugavuse pärast või muudel põhjustel halli passiga.

Halli passi omanikud on tunnistus ka mittetoimivast integratsioonipoliitikast, kui riigikeelt pole mitmekümne aasta jooksul kodakondsuse saamiseks õpitud, sest ilma kodakondsuseta on elu veelgi mugavam. Sellisest Eesti kodanikke diskrimineerivast süsteemist on vaja välja murda.

Tänini pole riik nimetanud ühtki hallide passide kehtimise tähtaega ega pannud nende omanikke ühegi valiku ette. Üks äärmus on kõigile automaatselt Eesti kodakondsuse jagamine, teiselt aga mõne poliitiku kartus, et sundvaliku ette seades võtab enamik neist Vene kodakondsuse. Teema on ebamugav ja poliitiliselt tundlik, kuid just seetõttu eeldab tegelemist, sest maailm on muutunud. On arutelu koht, millest alustada – kas panna paika hallide passide kehtivusaja lõpp või otsustada, millise passi omanikele anda kohalikel valimistel hääletusõigus.