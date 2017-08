USAs California osariigis asuv Rocklini lasteaed lõpetas suve algul õppeaasta skandaaliga, vahendab CBS News. Et lasteaia ühes rühmas õpib transsooline laps, otsustasid õpetajad ühel õppetöö viimastest päevadest lastele sooidentiteedist rääkida. See ajas paljud lapsevanemad endast välja. Pahameelt tekitanud intsident leidis aset suve algul, kui ametlik koolitöö oli juba lõppenud. Ühes rühmas õpib transsooline laps - tema sünnitunnistusel on märgitud üks sugu, kuid lapse sisemine identiteet vastab vastassoo esindaja omale ning ta eelistab ka rõivastuda teise soo riietesse. Õpetaja võttis ette lasteraamatu „I Am Jazz“ („Mina olen Jazz“), mis räägib transsoolisest lapsest. Ta ütles, et laps, kes parasjagu ise soovahetust läbi elab, andis selle talle. Ta võttis lapse kingitust selge märgina, et teistele on vaja kaasõpilasega toimuvat selgitada. Lisaks sellele, et tunnis loeti ette katkendeid raamatust, vahetas kõnealune õpilane ka teiste ees oma üleriided poisi omadest tüdruku riietesse. Eelmisel esmaspäeval toimus sel teemal lapsevanemate koosolek. Emotsionaalne õpetaja, kes tunni läbi oli viinud, ütles vanematele: „Olen oma õpilaste üle nii uhke. Mul polnud mingit kavatsust neis meelehärmi tekitada, vaid aidata neid keerulisest olukorrast aru saada.“ Paljud vanemad on aga maruvihased, et nendega eelnevalt midagi läbi ei räägitud.

Ameerika seaduste järgi on lapsevanemaid kohustuslik teavitada siis, kui tunnis räägitakse seksist, rasedusest ja muust seksuaaleluga seonduvast. Sooidentiteet seda aga pole. Lasteaia õpetajadki kaitsesid kolleegi, et too tahtis parimat - õpilase sooline muutus oleks ju nagunii välja tulnud ning tunni eesmärk oli sellest tulenevat segadust vältida. Ka rõhutavad õpetajad, et tunnis ei toimunud midagi obstsöönset, vaid tegemist oli rahuliku, eakohase dialoogiga teiste inimeste eripärade aksepteerimisest. Mõned õpetajad leiavad, et raamatute ärakeelamisega astutakse samm mõtte- ja sõnavabaduse piiramise suunas.

Lapsevanemad ei jää sellegipoolest rahule. Üks ema räägib, et tema tütar tuli nuttes koju, sest kartis, et võib järsku poisiks muutuda. „Asi on selles, et vanemad peavad neid asju teadma ja olema kaasatud, meil peab olema valik ja õigus otsustada, mida meie lastele räägitakse ja mis vanuses,“ protesteeris üks lapsevanem. Teine lapsevanem väljendas oma seisukohta, justkui sooidentiteedi tähendust ei saa lapsed ise määratleda: „Ma tahan, et ta kuuleks minult kui oma vanemalt, mida sooidentiteet tema ja meie perekonna jaoks tähendab. Mitte raamatust, mis võib olla vastuoluline.“