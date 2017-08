Ei saa nõus olla Õhtulehe 22. augusti juhtkirjaga „Valimisliidud sogavad poliitilist vett“. Õige on selles ainult see, et valimisliitude lubamine kohalikel valimistel on umbusaldusavaldus Eesti parteipoliitilise süsteemi suhtes.

Kohalikud omavalitsused ei tee poliitikat, seega pole nende valimisel parteinimekirju vaja. Neid on vaja riigikogu valimistel. Tähtis on, et kohalikud juhid oleksid võimekad, asjatundlikud ja populaarsed inimesed. Tähtis on, et nad vastutaksid oma rahva eest, mitte erakonna Tallinna juhtkonna eest.

Ei ole tähtis, kas kohalikku teed hooldavad vasakpoolsed või parempoolsed. Ei ole mõeldav, et parempoolsete võimul olles parandatakse ära ainult koolimaja katuse parem pool ja vastupidi.