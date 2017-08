Kuid saatejuhid on varasematel aastatel mõnikord enne eetrisse minekut vägijooke tarvitanud. Meenutades uue aastatuhande algust, üllatas endine Eesti Raadio diktor, tänaseks surnud Hillar Nahkmann kuulajaid kummalise saatega.

„Aktuaalse kaamera“ vaatajaid naerutas laupäevase saate lõik lõbusas olekus reporter Vahur Lauriga, kelle kummalised repliigid ajateenijate sirgeid nägusid väänasid. Saate vaatajad kahtlustasid Laurit vägijoogi tarbimises. „Aktuaalse kaamera“ päevatoimetaja Peeter Kaldre sõnas, et Lauril ongi selline äge stiil.

Kolme aasta eest põhjustas poleemikat Kanal 12 öises programmis kajastunud saade „Vallatud tissid.“ Saade algas vaatepildiga, kus pealtnäha joobes saatejuht oli põrandal magama jäänud. Stseeniga liitus peagi kolleeg, kes mahlaka kõnepruugi saatel saatejuhti ärkvele ajas. Hiljem väitsid naised, et tegemist oli performance'i stiilis näitemänguga ning laua peal seisnud alkoholi pudelid olid täidetud limonaadiga. Saatejuhid ise väitsid, et nende eesmärk oli vaatajaid õpetada.

Kummalise kontrasti moodustasid sponsorite saadetud viinasid pruukinud Mart Juur ja Andrus Kivirähk, kes Eurovisiooni kommenteerides lisasid omapäraste naljade hulka oma laia silmaringi. Kui mõnes saatejupis selgitas Kivirähk, milline on Eesti ja Valgevene vaheline ajalooline seos, siis sekund hiljem juhtis Mart Juur tähelepanu Valgevene eestkõneleja rindade kujule. Nõnda sai korraliku loomuga vaataja kulmu kortsutades oma teadmistepagasit suurendada.

Ent see pole ainus kord, kui Kanal 12 vaatajaid üllatuse osaliseks on saanud. Öises programmis „Nightchat“ oli viie aasta eest kuulda tütarlaste mahlakaid roppuseid, nende seas ka 17-aastase joobes neiu vürtsikat kõnepruuki. Kui avalikkuses nähtu pärast kisa tõsteti, selgitas saate produtsent, et tegemist oli kunstitükiga, mille sõnum oli edasi anda „kuidas räägivad tänapäeva noored neiud."