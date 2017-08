ESTCube’i projektis satelliidi juhtimisega tegelenud Andris Slavinskis on kutsutud ameerika kosmoseagentuuri NASA nanokosmoselaevade missioone arendama.

Tartu observatooriumis kosmosetehnoloogia osakonda ja ESTCube-2 projekti juhtinud Andris Slavinskis töötab järgmise aasta jooksul külalisteadlasena Ameerika Rahvuslikus Lennundus- ja Kosmoseagentuuris NASA (täpsemalt NASA AMES Research Center’s Mission Design Center) põneva nimega projekti kallal: väikeste satelliitide kasutamine planeetidevahelistes uuringutes.

Slavinskise sõnul on praegune missiooni arendamine esimene samm ning loodetavasti saavutatakse selle abil teadlaskonna heakskiit, parandatakse veelgi koostöövõimalusi ja saadakse uusi partnereid – et siis juba Euroopa Kosmoseagentuuri egiidi alt reaalne missioon käivitada.

“Ma tunnen, et Eesti kosmoseteadusel ja tehnoloogial on potentsiaali enam kui kunagi varem. Sellest peab sündima midagi suurt ja põnevat,” on Andris Slavinskis positiivne.

