France Soir kirjutab, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron võttis koerte varjupaigast koera, kelle nimeks sai Nemo. Tähtis neljajalgne sai nime prantsuse kirjaniku Jules Verne'i raamatukangelase kapten Nemo järgi.

Nemo ei ole, muide, puhtavereline kutsa, vaid pigem siiski krants. Üks tema vanematest on must labrador, teine grifoon. Tema vanus on kusagil ühe ja kahe aasta vahel.

Presidendi valvur (AFP / Scanpix)

Täna sattus Nemo esimest korda kaamerasilma ette, kui uudishimulik loomake kogemata Elysée palees ühes seminariruumis ajakirjanike ja poliitikute kohtumisele jalutas. Hiljem tervitas esikoer ka riigivisiidile saabunud Nigeri presidenti.

Prantsuse presidendid on Elysée palees koeri pidanud juba viimased 50 aastat. Enamasti on riigipeade valitud lemmikuteks olnud puhtatõulised labradorid.