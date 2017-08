Kuus paari, ootamatud väljakutsed ja inspireerivad kodulahendused – täna kell 17:00 stardib Kanal 2 ekraanil hoogne ja üllatavaid pöördeid täis remondivõistlus "Minu kodu on parim".

Menuka kokandusvõistluse "Minu köök on parim" tegijate käe all valminud remondi-reality "Minu kodu on parim" paneb proovile osalejate oskused ja närvikava, kui kuut paari ootab ees nende elu suurim remont. Võistluse käigus saavad paarid ülesandeks üksteise maju renoveerida, aga seda omaniku seatud reeglite järgi.

Igal tiimil on oma eelarve ja neile määratakse konkreetne osa kaasvõistleja kodust ning aiast, mis tuleb võimalikult ägedaks ja stiilseks muuta. Seejuures paneb nii mõnigi majaomanik oma ootuste ja reeglitega võistlejad kukalt kratsima. Rääkimata tõsiasjast, et ettenähtud aeg on piiratud. See aga paneb lisaks lennukale fantaasiale ja kuldsetele kätele proovile ka osalejate omavahelised suhted, sest pinge all kipuvad emotsioonid kontrolli alt väljuma.