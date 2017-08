"Paparazzi" räägib loo sellest, et ükskõik kui palju artistid ajakirjanikke või paparatsisid ka ei kiruks, siis kokkuvõttes on igale artistile neid siiski vaja," on Respekti manager Pille Täht veendunud. "Eestis ei ole paparatsid siiski eriti populaarsed ja põhjus lihtne, eestlased ise on piisavalt aktiivsed salaklõpse tegema ning hiljem neid ka levitama." Kuula ja vaata värsket laulu "Paparazzi", mille sõnade autor Kersti Kuusk!

Kerdo, millised on sinu enda kogmused paparatsidega?

Eks kõik need pildid, millega ise rahul ei ole on suhteliselt ebameeldivad.

Kõige ebameeldivamad on siiski need, peojärgsed pühapäeva hommikud, kui avan Facebooki ja avastan milliseid "toredaid" pilte ja postitusi öösel sinna potsatanud on - siis lãheb kibekiireks deliitimiseks. See Facebook on ûks kurja juur, ma räägin...