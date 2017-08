Politsei keeldus pühapäeval Soomes esimese terrorirünnaku korraldanud mehe õiget nime avaldamast, kuid kohturegistri andmetel on Turu saripussitaja nimi Abderrahman Bouanane. Soome saabus ta eelmisel aastal ning taotles seal ka Abderrahman Mechkah´ nime all varjupaika. Kuna noormees valetas end alaealiseks, siis elas ta esimesed pool aastat Pansio vastuvõtukeskuses alaealiste üksuses. Mullu oktoobris alustas Abderrahman Mechkah õpinguid Turu põhikoolis. Novembris, kui tal oma jutu järgi täitus 18 eluaastat, majutati Mechkah ümber vastuvõtukeskuse täiskasvanute üksusesse.

Soome politsei teatas juba pühapäeval, et Turus 18. augustil hirmu ja õudust külvanud pussitaja oli nii Soome saabumisel kui ka pärast veretööd valetanud oma tegeliku identiteedi kohta. Tegemist on küll Marokost pärit noore mehega, kuid ta on mitte 18-, vaid 22aastane.

Soomlased said täna teada Turu saripussitaja õige nime. 18. augustil kaks inimest tapnud ja kaheksat vigastanud terrorist võeti vahi alla 18aastase marokolase Abderrahman Mechkah´na. Interpoli abil ja rahvusvahelise koostöö tulemusena selgus saripussitaja tõeline nimi – Abderrahman Bouanane, kes on sündinud 25. oktoobril 1994, vahendab Ilta-Sanomat.

Käitus äärmuslikult juba jaanuaris

Varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse teised elanikud märkasid juba jaanuaris, et Mechkah on hakanud käituma äärmuslikult, ning rääkisid sellest ka vastuvõtukeskuse juhtkonnale. Asjast teavitati ka Lõuna-Soome politseid, kes edastas info Soome kaitsepolitseile (Supo). Supo siiski konkreetseid toiminguid ette ei võtnud. Ilmselt ei peetud Abderrahman Mechkah´t ohtlikuks.

Mechkah´ga samal ajal Pansio vastuvõtukeskuses elanud inimene rääkis ajalehele Helsingin Sanomat, et noor marokolane austas äärmusrühmitust Islamiriik ning rääkis vajadusest tappa väärusulisi ehk kristlasi ja loomulikult ka soomlasi. Peale selle oli ta väitnud, et ka šiiidid on väärusulised. Islamiriik on teatavasti sunniitide äärmusrühmitus.

Elas varem Saksamaal viie nime all

Soome politsei ei ole seni avalikustanud, mis teed pidi Abderrahman Mechkah Soome saabus. Meedia andmetel elas ta 2015. aasta lõpul ja 2016. aasta algul Saksamaal. Ajakirja Der Spiegel andmetel esines marokolane Saksamaal koguni viie nime all. Ajaleht Rheinische Post teab kirjutada, et Turu pussitajat kahtlustati vägivallatsemises Nordrhein-Westfaleni liidumaal Neussi ja Kerpeni linnas asuvates varjupaigataotlejate keskustes. Ajalehe Bild andmetel elas Turu pussitaja mõnda aega Hamburgis, kus teda kahtlustati röövis osalemises.

Kevadel ja suve hakul nähti hilisemat terroristi sageli ka Turus Kupittaa linnaosas asuvas mošees, mis on populaarne just marokolaste seas. Mošees käijate sõnul ei näinud Abderrahman Mechkah just tõsiusklikuna välja. Eriti tekitas kahtlust suur tätoveering, mida ta üritas peita. Moslemiperedes teatavasti ei sallita ihu tätoveerimist.

Abderrahman Mechkah veetis sageli aega ka Pansio vastuvõtukeskuse lähistel asuvas ostukeskuses. Seal käis ta vähemalt kolm korda nädalas pitsat söömas, sageli koos kaheksa kuni kümne marokolasega. Mechkah mängis ostukeskuse baaris kaarte või piljardit. Personali sõnul käitus mees ebaviisakalt, näiteks ei osanud ta kunagi tervitada.

Sel suvel käis Mechkah kristlikus koolis soome keelt õppimas. Väidetavalt puudus ta palju ja ei saanud ka kursuse lõputunnistust. Küll aga oli ta sage külaline jõusaalis, kus püüdis muskleid kasvatada. Kuna Mechkah esines 18aastasena, siis oli jõusaalis käimine talle tasuta.

Turus püüdis ta 18. augusti õhtupoolikul tabada noaga naisi. Surma said kaks ja vigastada seitse naist. Noahaava sai ka üks naisohvrit kaitsta üritanud mees. Pussitamisi pealt näinud inimeste sõnul karjus terrorist: “Allahu akbar!” Politseinik tulistas teda kinnipidamisel reide.