Põhiliselt on korruptsiooniteema tõusnud kohalike valimiste kontekstis meedia huviorbiiti Tallinnas. Elan ja kandideerin volikokku Viimsis ja seetõttu võin kinnitada, et paraku on see vähkkasvaja sügavalt juurdunud ka linnalähistel maal.

Viimsis on juba pea paarkümmend aastat jaganud võimu üks ja seesama seltskond, kes pidevalt vastastikku jõulisi süüdistusi esitab. Pidevalt on keerelnud justkui korruptsioonisüüdistuste karussell. Märt Vooglaid on süüdistanud Jan Treid ja Haldo Orvast korruptsioonis Aarne Jõgimaa kasuks. Jan Trei on süüdistanud Urmas Arumäed oma hääle müümises Märt Vooglaidi kasuks. Märt Vooglaid ja Alvar Ild on süüdistanud Haldo Orvast korruptiivses tegevuses Leppneeme muuli ehitamisel. Märt Vooglaidile on mitmed volikogu liikmed heitnud ette kinnisvaraarendust Viimsi ranna- ja rohealadel. Kusagil uurimisorganistes on soiku jäänud paberid, millega kaks kohalikku kinnisvarahaid kemplevad, kes varastas või päästis varastamisest Viimsi südames staadionitäie maad. Ja nii edasi.

Tõestatud juhtumeid on kõikide nende süüdistuste foonil naeruväärselt vähe. Vaid Viimisi Veest üle poole miljoni euro sulaselge vargusega vahele jäänud Raul ja Marge Vaino on saanud esimese astme kohtus süüdimõistva otsuse. Mille nad loomulikult on vaidlustanud. Kõik teised juhtumid on jäänud kohtuliku lahenduseta. Ning Märt Vooglaid on pidanud oma tõendamata korruptsioonisüüdistuste eest maksma koguni 2000 eurot valuraha.