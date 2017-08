MTV videomuusikaauhindade galal Michael Jacksoni nimelise videoavangardi tiitli pälvinud Pink meenutas oma tänukõnes tütrele jagatud tarkuseteri.

Kahe lapse ema Pink rääkis laval publikule, kuidas tema tütar ol teel kooli kurtnud: „Ema, ma olen maailma kõige koledam tüdruk. Ma näen välja nagu pikkade juustega poiss!"

Jõulise natuurina kaalus Pink esmalt, kas ta peaks kooli minema ning mõnele Willow' klassikaaslasele tuupi andma. Siis eelistas ta aga rahumeelsemat meetodit ning koostas koju naastes tütrele lausa PowerPointi esitluse androgüünsetest staaridest, nagu näiteks Michael Jackson, David Bowie ja Annie Lennox, kes on julgelt oma rada käinud. „Neid artiste oli nii palju, et Willow' pilk hakkas klaasistuma," naljatas Pink laval.

Pink seletas tütrele, et ka teda ennast süüdistatakse alailma liigses mehelikkuses ja rämeduses. „Aga kas sa oled näinud, et ma olen hakanud selle peale juukseid pikaks kasvatama?" Tüdruk raputas pead. „Kas sa oled näinud, et ma olen hakanud oma keha muutma?" Ei. „Kas sa näed, kuidas ma üle maailma täisstaadionitele esinen?" - „Jah, emme," kõlas vastuseks.

Publiku hõisete saatel avaldas Pink veelt tänu teistele artistidele, kuid pöördus siis otse Willow' poole, kes koos oma isa Carey Hartiga saalis istus. „Sina, mu kallis tüdruk, oled ilus. Ja ma armastan sind."