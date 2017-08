Täna selgus, et Soome esimese astme kohtu dokumentides on muudetud Turus inimesi pussitanud mehe nime. Yle andmeil on terroristi nimeks Abderrahman Bouanane ning ta on 22-aastane. Tõde tuli päevavalgele rahvusvahelise koostöö tulemina.

Bouanane on sündinud 1994. aasta 25. oktoobril, kirjutab väljaanne. Varem on Soomes elanud mees end esitlenud nimega Abderrahman Mechkah. Lisaks arvati, et tegemist on kõigest 18-aastase noormehega.

Läinud teisipäeval kohtu poolt vahi alla võetud Maroko päritolu mees on tapmisi tunnistanud, kuid kinnitanud, et need polnud ajendatud terrorismist. Hetkel viibib kohtualune Hämeenlinnas asuvas haiglas.

18. augustil pussitas Bouanane Turus fataalselt kaht naist. Vigastada sai kaheksa inimest.