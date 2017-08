„Issand, see Kalmus on ikka õudne,“ kirjutas toitumisspetsialist Marek Kalmuse teatel üks tema kliente. „Meie, naised, ju ometi teame, et tselluliit käib vanusega kaasas ja seda pole võimalik toitumisega kaotada, kuid tema väidab vastupidist. Kuidas tema saab seda öelda? Ise ta jah treenib ennast hommikust õhtuni ja sööb neid toidulisandeid, aga naine tahab normaalset toitu ja šokolaadi ka. Iga normaalne naine tahab.“

Kui jõumehe õde Kertu märkis irooniliselt, et „kohutav on seda ebanormaalset toitu süüa iga jumala päev“, vastas Marek Kalmus samuti iroonia ja naljaga:

„Mhmh. See, mida ma klientidel süüa „käsin“, see, mis tselluka kaotab, selle keedan ma ise valmis suures malmpajas lõkkel loitsude ja posimise saatel. See on tõeliselt jälk visuaalselt, kuid uskuge, see maitseb paremini kui šokolaad.“