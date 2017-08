Endine koolidirektor, riigikogu liige Märt Sults (Keskerakond) on lasknud panna Tallinnasse üles kolm keelereeglite vastu eksivat reklaamplakatit, millega soovib koolilastele head uut õppeaastat soovida. Põhja-Tallinna linnaosas volikokku kandideeriv Sults väidab, et tegemist ei ole valimiskampaaniaga ning eitab keelereeglite vastu eksimist, mistõttu ei kavatse ka plakateid ümber teha, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Endise Kopli kunstigümnaasiumi direktori, nüüdse riigikogu liikme Märt Sultsi plakatid ripuvad Tallinnas kolmes kohas. Eesti keele instituudi keelenõuandla ütleb, et need on vigased. Kolm hüüumärki veel, aga komasid on ülearu.

Sults viga ei tunnista ja ütleb, et tegu on kiillausega.

"Jah, need komad võivad seal olla ja võivad mitte olla - reeglid neid ei keela ja seda riigieksami kirjandis valeks ei saa lugeda," raiub Sults.

Plakatid tellinud endine koolipapa oma raha eest ja nõu kelleltki ei küsinud.