“Enam ei ole kellelegi uudis, kes me oleme, kust me tuleme ja millised on meie tõekspidamised, põhimõtted, väärtused. Kohalikud inimesed tunnevad meid ja juba 2013 aasta valimiste järel ütlesime me välja, et nii lihtsalt meist lahti ei saa ja me tuleme uuesti“ kommenteeris VTK esinumber Erik Vest.

Nõmme esinumber Ülle Mitt, kes samuti teist korda sama tee ette võtab on seisukohal, et linnas on vaja asjad korda saada ja inimestele näidata, et uut poliitikat tuleb tuua ka Tallinnasse.

„Paljud linnad ja vallad on sellega juba hakkama saanud tänu oma valimisliitudele. Saame ka Tallinnas. Sisuline pööre uue poliitilise kultuuri tekkeks on juba saavutatud: kõikide erakondade programmides on suuremal või vähemal määral lubadustena meie 2013 aasta programmilised vaatekohad alates professionaalsest linnajuhtimisest kuni kogukondade kaasamiseni.“

Põhja-Tallinna esinumber Õie-Mari Aasmäe (fotol), kes valimisliiduga liitus alles mõned aastad tagasi, ütleb, et kindlasti kannab aastatepikkune töö vilja. “Me ei ole seltskond, kes lihtsalt paar kuud enne valimisi välja hüppab, et siis vahendeid valimata võimule pääseda. Nii ei saa, kohaliku tasandi poliitika peab väljendama põhimõtteid ja väärtusi ning need peavad olema paigas.”