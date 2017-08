Uurijad jõudsid ohvrite nõnda suure võimaliku arvuni uurides paarisadat kahtlast surmajuhtumit. Läbi on töödeldud sadu patsiendiandmeid ning välja on kaevatud üle saja surnukeha , et tuvastada neis leiduvaid võimalikke ravimijääke.

Kohtul on ka küsimus, kuidas said tapmised nimetatud kliinikutes toimuda ilma, et keegi oleks midagi märganud või püüdnud juhtunut takistada. Sestap on Oldenburgi kliiniku vastutavate isikute kohtuprotsess endiselt avatud.