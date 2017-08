Täpselt veerandsada aastat tagasi, 1992. aasta suvel nägi ilmavalgust lähiajaloo üks enim vaidlusi tekitanud raamat – Francis Fukuyama “Ajaloo lõpp ja viimane inimene”. Selles sidus autor ajaloo lõpu liberaalsete poliitiliste süsteemide võidukäiguga.

Juba mõned aastad varem, 1989. aasta suvel oli jaapanlasest Ameerika politoloog avaldanud ajakirjas The National Interest skandaalse artikli “Ajaloo lõpp?”, kirjutab Saarte Hääl.

Kuna aastakümneid kestnud külm sõda näitas toona vaibumise märke, tuli teadlane välja hulljulge ennustusega – kogu maailmas võtab lõplikult võimust läänelik liberaalne demokraatia, mis olevat ka inimkonna ajaloo lõplik valitsemisvorm. Artiklis väljaöeldud mõtteid arendas ta hiljem edasi ja sündiski eraldi raamat.

Stanfordi ülikooli politoloogiaprofessori Francis Fukuyama arvates lõppes Ida ja Lääne aastakümneid kestnud konflikt ehk külm sõda liberaalse demokraatia triumfiga. Tõsi, artikli ilmumise ajal polnud see võit veel faktidega kinnitatud (Berliini müür langes alles sama aasta novembris), kuid Nõukogude impeeriumi allakäik oli jõudnud juba sellisesse staadiumi, et see protsess tundus olevat möödapääsmatu…