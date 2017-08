Kohe-kohe on algamas uus telehooaeg ning sel aastal on ETV silma paistnud eriti huvitavate ja eriliste promoklippidegega, see kehtib ka „Ringvaate“ kohta.

Saate reklaamklippides on näha rannal peesitavat, seksikat Grete Lõbu ning trimmeriga heinamaal möllavat Marko Reikopit.