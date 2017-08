„Tuul on nii tugev, et panin aku taskusse. Igaks juhuks, kes teab?“ „Aktuaalse kaamera“ vaatajaid naerutas laupäevase saate lõik lõbusas olekus Vahur Lauriga, kelle kummalised repliigid ajateenijate sirgeid nägusid väänasid.



Laupäeval käis muinastulede ööl „Aktuaalse kaamera" toimetaja Vahur Lauri, kes oma pealtnäha joviaalse olekuga vaatajates palju elevust ja küsimusi tekitas.

Diktor Priit Kuusk juhatas sisse saatelõigu, kuidas rahvusringhäälingu reporter Vahur Lauri on muinastulede ööl Lennusadamas. Möödus kümme sekundit vaikust, enne kui Lennusadamas mikrofoniga lõkke ees mitte just liikumatult seisev Lauri ohjad enda kätte võttis. „Panin spetsiaalselt kaabu pähe, et kontrollida tuult,“ alustab Lauri hoogsalt reportaaži. Sündmuse olusid kirjeldav Lauri polnud kitsi omapäraste, kohati kummaliste repliikidega. „Tuul on siin nii kõva, et pidin aku taskusse panema. Igaks juhuks, kes teab?“

Edasi kõnnib Lauri, kaabu endiselt peas, muigavate ajateenijate ette ning püüab teada saada, miks on sõdurid kohale tulnud. „Need siin ei ole madrused. Need on side- ja staabipataljoni ajateenijad,“ kirjeldab Lauri ning püüab teada saada, millest ajateenijad parasjagu mõtlevad.



„Sõdurid kingivad meile nüüd ühe laulu, mille abil Põhja Konn maha matta,“ on Lauri laupäevase saatelõigu viimane pärl. Saatelõigu järel on näha Priit Kuuske, kes püüdis tõsist nägu taastada.



Kas jahe suveõhtu ärgitas Lauri napsitama, küsivad televaatajad? Laupäevase saate päevatoimetaja Peeter Kaldre arvab, et Lauri kummaliste repliikide taga polnud alkohol, vaid Vahur Lauri. „Vahur ongi äge,“ ütleb Kaldre. „Mis tal seal täpselt toimus, tuleb temalt ise küsida.“

Kas Lauri oli tööl napsune? Vaata laupäevase saate lõiku ja otsusta ise.