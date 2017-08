„Troonide mängu“ seitsmenda hooaja viimane episood nimega „The Dragon and the Wolf“ võttis seekordse hooaja kokku ülipika episoodiga. Ning hooaeg lõppes tõepoolest pauguga, kuna finaalsaade jättis õhku palju küsimusi. Kuid seriaalikirjutajad halastasid ka fännidele, tehes reaalsuseks paljude oodatud armastusloo…

Samal ajal, sadu miile eemal, suutsid Ben Stark ja Samwell Tarly lõpuks panna kokku pusle, mis sarja algusaegadest lahendamata oli: kes on ikkagi Jon Snow vanemad? Selgus, et Snow ei ole mitte Targaryen liini sohipoeg, vaid täieõiguslik Targaryen, kelle pärisnimi on Aegon.

Seega ei ole Snow sohilaps ning tal on igati õigus Raudtroonile, vastavalt Westerose pärimisseadustele. Kuid antud olukord teeb draakonite emast, Daenerys Targaryenist tema tädi, mida oleks Snow arvatavasti enne tahtnud teada, kui ta naisega romantilise öö veetis…

Lisaks juhtus seitsmenda hooaja finaalsaates muidugi lisaks romantikale ka pöördelisi asju: Öökuningas (The Night King) hävitas oma draakoni abiga Seina (The Wall) ning seetõttu sai surnute armee (army of the dead) Seitsmesse Kuningriiki sisse imbuda.