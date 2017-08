Edgar Savisaarega ühineva valimisliidu Tegus Tallinn üks asutaja Jüri Mõis on veendunud, et ületamatuid takistusi ühise programmi koostamisel ei teki.

Küsimusele, mida on ühinemisest võita Urmas Sõõrumaal või Jüri Mõisal, vastas ta ERRi uudisportaalile: "Meie oleme see jõud Tallinna tulevases volikogus, kes tahaks teha kõikide jõududega koostööd ja mida varem see algab, seda parem see on."

"See annab meile parema valimistulemuse ja pärast saame rohkem mõjutada linnaelu," põhjendas ta liitumist Savisaarega.

Programmide ühildamise kohta lausus Mõis, et Ühistupanga kohta pole tema arvamus muutunud, kuid ka Savisaare progrmm ei räägi enam ühistupangast, vaid ühest Tallinna pangast soodustingimustel laenu andmisest.

"Kirjutame ühise programmi, mille mõlemad heaks kiidavad," ütleb Mõis kelle sõnul on vale arvata, et Tegus Tallinn suubub Savisaare liitu või vastupidi.