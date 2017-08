Eile õhtul kukkus Raplamaal Kuusiku lennuvälja lähedal motodeltaplaan metsa ja süttis. Traagilises õnnetuses hukkus kaks inimest, 58-aastane mees ja 39-aastane naine.

Lääne Ringkonnaprokuratuuri prokurör Aarne Pruus avaldas õnnetuses hukkunud piloodi ja kaassõitja lähedastele sügavat kaastunnet.

„Õnnetuse asjaolud selgitab välja kriminaaluurimine, ja lõplik tõde ei selgu kindlasti täna või homme. Et kõik täpselt selgeks teha, on vaja aega. Praegu saame jagada seda, et esialgse info järgi kuulus deltaplaan hukkunud piloodile, 58-aastasele mehele. Temaga oli kaasas lõbusõitu teinud lennundushuviline naine,“ Seletas Pruus, lisades, et hetkel ei ole veel teada, kas tegemist oli teenusega või lihtsalt tuttavate vahelise kokkuleppega.

„Praeguse uurimisversiooni järgi purunes muidu igati tavapärase lennu ajal miski tiiva kandekonstruktsioonis, selle tõttu kukkus deltaplaan alla ning süttis maha kukkudes. Kuna lennumasin sai kukkumise ning põlemise käigus põhjalikult kahjustada, peab õnnetuse põhjuse välja selgitama deltaplaani tehniline ekspertiis,“ lisas Pruus.