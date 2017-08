Meenutaksin siinkohal oma esimest kandideerimist 1995. aastal, mil ütlesin ühes intervjuus ka otse välja, et poliitika on rämps ja olen ka täna täna sama meelt. Poliitika ei ole koht, kus inimene peaks terve elu olema. See on nagu pähklite söömine - võtad ühe, võtad teise ja jäädki sööma. Need, kes on sööma jäänud, peaksid mõtlema, kas on mõtet terve elu pähkleid närida. Mina arvan, et võiks ka midagi muud teha.

"Suvestuudio" on seekord Kristiine linnaosas asuvas Löwenruh` pargis, kus külaliseks mees, kes on pidanud ministriametit, olnud tippsportlane ja poliitik, hingega autospordi arendaja ja muusik - selleks meheks on Toivo Asmer!

Olen oma vestluses sõpradega juhtinud tähelepanu sellele, kuidas valitsusse lähevad kõhnad ja toredad poisid ja varsti on nad paksud ning räsitud välimusega. Loomulikult on töö valitsuses on ränk, rahulolematuid on alati ja opositsioon teeb ministrid esimesel võimalusel maatasa.

Kas noorem põlvkond on poliitika siiski muudele radadele viinud?

Poliitbroileritel on olnud teatud mõju ja suur osa vanema generatsiooni poliitikutest lahkus teatud perioodil, sest ei tahtnud noorte broilerite tagatoa näpunäidete järgi tööd teha. Aga teisiti ei saanud, tuli olla kas noortega või üldse mitte olla, ja nemad valisid viimase, et mitte iseendaga konflikti minna.

Kas igatsed taga veel ka vanu autospordi aegu?

Minu karjäär oli sellel alal kunagi tõesti suurepärane, see tõi palju medaleid, ja tänaselgi päeval peab keegi seda edasi viima. Ma olen võtnud endale lootusetult rumala ülesande viia läbi Eesti suurimat autode ringrajavõistlust Estonian Grand Prix`, Suur Võidusõit. Neli aastat olen seda teinud ja lähipäevil arutame, kas teen seda ka edasi. Aga see on ju selline missioonitunne, et kui kedagi pole, siis keegi peab olema!

TOIVO ASMER (TAIRO LUTTER)

Olen kuulnud, et sul on hiljuti käivutunud veel üks põnev projekt?

Jah, see on Rahva Raadio, mille käivitasin selleks, et eesti muusika oleks au sees. Mina pole küll raadiomees, aga kõiki asju peab proovima, ning selle juures peaks olema kindlasti keegi proff. Mina pole ja Peeter Kaljuste, kellega koos me raadio püsti panime, ka pole, seepärast võtsime juurde ühe profi, kelleks on Urmas Rämmal, tema on pikaajaliste kogemustega raadiotegija ja tema teab, kuidas see asi peab käima. Rahva Raadio käivitus juba mõnda aega tagasi ja praegu käivad katsetused, samas on jaam töötanud hästi, raadiorahvas pole vaid veel endale reklaami teinud.

Toivo, nüüd on see reklaamimise koht!

See on hea tuju raadio ja positiivse inimese raadio. Meil raadiojaamu palju, igaüks neist on suunatud mingile kindlale sihtgrupile, kuid tavalisele üle keskea inimesele, kes ei taha kuulata krimiuudiseid ja muud jama, vaid tahaks kuulata mõnusat eesti muusikat, neile on nišš täitmata.

Rahva Raadio tegutseb internetis 24/7 ja edastab head eesti muusikat ning Toivo Asmer loodab, et see ongi just see, mida eelnimetatud sihtgrupp ootab ja et ta võtab Rahva Raadio omaks. "Selle muusikaga võib lasta ennast kodus lõdvaks, ei pea eriti mõtlema, paned arvuti mängima ja sealt tuleb hea eesti muusika.

Toivo Asmer koos perega ABBA kontserdil (Arno Saar)

Toivo, kuidas säilitada endas selline sära ja rõõm, et olla just selline, nagu sa oled?

Pole mingit nippi, peab olema positiivne ja heatahtlik, sest siis on ka teised sinu vastu heatahtlikud. Salajasi vaenlasi meil nagunii on, sest kui midagi hästi teed, siis on alati kiibitsejaid, seega otsi sõpru vaenlaste seast ja teinekord ka vaenlasi sõprade seast. Ära mine kõikidega riidu ja kui teinekord ongi mingi nagin, klaari asi kohe ära ja saad võib-olla endale hea sõbra või toetaja. Elus tuleb nii endal, kui lähedastel jamasid ette, nendest pole pääsu, sest selline elu juba kord on. Kui elus juhtubki midagi ja see pole kriminaalne, siis kes nooruses vigu ei teeks. Minugi elus on juhtunud väga palju igasuguseid asju, mille üle on ka endal sõprade seltskonnas tore naerda. Ja siinkohal tahaksin veelkord öelda, et Eestis on tore elada!



