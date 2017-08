Ka eile elu kaotanud 39-aastane naine oli lennundushuviline, seda enam, et tema elukaaslane peab piloodiametit. Kivimäe sõnul käis naine ka natuke rohkem kui kuu aega tema juures, väljendades soovi tema käe all õppima hakata. See unistus jäi aga tal täitmata.

Prokuratuur kinnitas, et esialgsetel andmetel põhjustas kahe hukkunuga motodeltaplaani õnnetuse Kuusiku lennuvälja lähedal lennuvahendi tiiva kandekonstruktsiooni osa murdumine. Kivimäe kõrvutab seda 2005. aastal juhtunud deltaplaaniõnnetusega, milles hukkus filmimees ja hobilendur Olav Neuland. "Neulandi puhul läks samamoodi tiib kokku ja see lõppes surmaga. Muidugi oli vahe selles, et Neuland oli ise neid tiiva vahelülisi ümber sättinud. Eilse õnnetuse puhul on aga selge, et seal lendur midagi ise kuskile vahele ei pannud. Lihtsalt pöörangul tross rebenes," selgitab Kivimäe, lisades, et Eestis on sellise rikke tõttu juhtunud õnnetus esmakordne.