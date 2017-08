Eesti Vabaerakonna (EVE) riigikogu fraktsiooni liige Krista Aru pole veel otsustanud, kas kandideerib Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktoriks.

Aru, kes oli ERM-i direktor aastatel 2006-2012, ütles, et tema südametunnistus hakkaks valutama, kui ta riigikogu liikme kohalt enne volituste lõppu ära peaks tulema, vahendab ERRi uudisportaal.

"Eks ma mängin selle mõttega, aga aega on otsustada septembri lõpuni. Aus vastus on, et ma pole otsustanud," kommenteeris Aru oma kandideerimisplaane.

Ta soovib kainelt analüüsida, panna ritta plussid ja miinused. "Emotsioon ütleb, et ma armastan ERM-i ja süda kuulub sinna, aga selle pärast ei pea ise direktor olema."