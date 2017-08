Missis Worldwide 2017 võitja Printessi-Triinu: võistlus oli nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt äärmiselt raske ()

Eesti kauneima naise valimisi ehk Missis Estonia võistlust on Tiina Jantson ning tema Sixtina Tantsu- ja Modellikool korraldanud juba 25 aastat. Nüüd on juubeliaasta puhul eriti rõõmustavaks saavutuseks TRIINU AKIMSEU aka Printessi-Triinu võit Singapuris toimunud naiste iludusvõistlusel Mrs. Worldwide 2017. Sel aastal toimus Missis Estonia võistlus 22. juunil koos Lilleballiga, kus tõeliselt šarmikas ja kaunis Triinu võitis Missis World Estonia tiitli ja sai õiguse esindada Eestit rahvusvahelisel naistele mõeldud iludusvõistlusel Mrs. Worldwide. Kaunitar on ka neiuna osalenud mitmel iludusvõistlusel ja tuntust kogunud tõsieluseriaalist "Unistuste Printsess". Tänaseks on Triinust saanud tõeline maailmakodanik, kes elas oma Hawailt pärit abikaasaga mitmed aastad Washingtonis. Abikaasa töötab Pentagonis ja uus tööülesanne saatis neid nüüd järgnevaks paariks aastaks elama Jaapanisse. Abielus on nad olnud juba viis aastat ja nagu Triinu ütles, see liit on sõlmitud alatiseks. Hawai traditsioonide kohaselt seal lahutusi ei ole. Triinu on koos oma abikaasaga väga õnnelikud ja mõtlevad ka perekonna kasvu peale.

Mrs. Worldwide tiitli võit toob talle kaasa kogu järgneva aasta jooksul mitmeid heategevuslikke kohustusi.

Võistluse kohta üldiselt ütles Triinu järgmist: "Võistlus oli nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt ikka väga raske. Igapäevane graafik oli ülitihe. Kell 7 igal hommikul pidime olema juba valmis täis meigi ja soenguga ja tagasi hotelli jõudsime reeglina alles keskööks. Magasime enamasti ainult kolm kuni viis tundi. Suure pinge tõttu jättis näiteks Mrs. Pakistan võistluse pooleli ja sõitis koju. Nii mõnigi osavõtja poetas pisaraid. Minu silmad läksid märjaks, kui külastasime Indoneesias orbude kodu. Viisime lastele kingitusi ja nemad esinesid meile. Nii kurb oli vaadata, kuidas need lapsed seal elavad. Eks neid intriige ja draamat jätkus ka võistlejate vahele, kuid mina hoidsin ennast sellest kõigest kohe kauge kaarega eemale. Korraldajatele jäin ma väga silma oma täpsusega. Määratud ajaks olin ma alati esimesena kohal kordagi virisemata. Muidu ise sain kõigi teiste kandidaatidega väga hästi läbi ja olen endale leidnud nüüd arvukalt uusi sõpru kogu maailmast." Missis Worldwide 2017 võitja Printessi-Triinu (keskel): võistlus oli nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt äärmiselt raske



Küsisime Tiina Jantsonilt, kuidas on siiani Eesti naistel nendel maailmavõistlustel läinud? "Alati on meie kaunitarid olnud finaalis parimate hulgas ja tihtipeale võitnud eritiitleid. Kogu võistluse võit jäi napilt saamata 2001. aastal, kui Mrs. Globe võistlusel Ameerikas esindas meid Liis Treial-Tappo ja võitis seal teise koha. Nüüd juubeliaasta puhul on selline suurvõit eriti emotsionaalselt hinnaline just minu kui korraldaja jaoks. Tiina Jantson (TEET MALSROOS) Tiina, siiski on sinu meepotti kukkunud ka pisike tõrvatilk? Ainus ebameeldiv situatsioon on aga nii minu kui ka kõigi Eesti Missis Estonia võistlejate jaoks see, et järjekordselt tekitab segadust kandidaatidele, sponsoritele, ajakirjandusele ja avalikkusele Ireni Erbi ja tema agentuur Magic Mondey, kes täiesti lubamatult kasutab oma ürituse reklaamimiseks ja korraldamiseks minu Missis Estonia võistluse nime. See on nii ebameeldiv meile kõigile, aga preili Erbi lihtsalt jätkab sellist ebaeetilist käitumist. Tuleb vist alustada kohtuteed, et õiglus lõpuks jälle jalule seada.