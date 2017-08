„Minu mure on selles, et meie, perekonnad, paneme oma pead liiva alla. Me toetame nende käitumist sellega, et vaikime,” rääkis naine. „Väga raske on minna oma lapse või venna vastu ja nende peale nii-öelda kitse panna. Kuid pered peavad mõistma, et info jagamisega võib päästa elusid. Abi organiseerimiseks on vaja riigi tuge ja kodanike tähelepanelikkust.“

Mis aitaks?

„Fentanüüli vastu on kaks tõhusat abinõu, millest üks on asendusravi metadooniga. See võimaldab inimese fentanüüli tarvitamiselt päeva pealt üle viia ohutuma ja reguleeritava preparaadi peale. Edaspidi tuleb aga toimida iga inimesega individuaalse skeemi järgi: keda võõrutada kiiremini, keda aeglasemalt, keda võib-olla hoida sellel ravil eluaeg nagu näiteks suhkruhaiget insuliini peal,“ märgib Kalikova.

„Võtmeküsimus on aga see, kuidas fentanüülisõltlast kätte saada ja teda ravile motiveerida,“ jätkab Kalikova. „Tavainimene, kes jääb haigeks, läheb kohe arsti juurde, kuid sõltlase käitumist juhib narkootikum, mis sunnib teda raha otsima, narkootikumi ostma, tarvitama ja siis jälle raha otsima. Nii ringiratast ja päevast päeva.“

Sama seisukohta jagab Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Tema sõnul on peamine küsimus, kuidas narkootikumide käes vaevlejad hakkaksid sõltuvust endile teadvustama ja sooviksid ravi. „Kui mõne inimesega vestelda, siis selgub, et ta käib abi järel ainult siis, kui ta ainet ei ole saadaval,“ tõdeb Tambre. Teisalt kipuvad paljud inimesed end kõnealusest probleemist distantseerima, mõeldes, et see teda kuidagi ei puuduta, sest tema tutvusringkonnas ühtegi narkomaani pole. „Selline mõtteviis on ekslik. See on meie kõigi probleem,“ ütleb Tambre.

„Oluline on, et narkomaani teel oleks inimene, kes teab ja oskab talle seletada, mida teha ja kuidas õigesti käituda,“ ütleb Nelli Kalikova. „Kogenud nõustaja-süstlavahetaja teeb selgeks, miks on vaja puhast süstalt, miks ära anda oma must süstal, mitte visata see maha, kus ja kuidas leida abi ja asendusravi,“ räägib Kalikova. „Meil murtakse praegu piike nende õnnetute süstlavahetuspunktide pärast, kes on poolt, kes vastu, kaklus on üsna inetuks kiskunud. Ja keegi ei mõtle sellele, et paljast üksikult seisvast süstlavahetuspunktist on vähe abi, kui ei ole ka teisi abistavaid teenuseid, nagu näiteks asendusravi, kuhu nõustaja viib sõltlase käest kinni uksest sisse. Oodata, et sõltlane võtab kuulda, et kusagil teises linna otsas on see ja see asutus – narkomaan sinna lihtsalt ei jõua, sest dominant sunnib ringiratast jooksmist jätkama.“

On vaja võtta aega

Urmet Tambre ütleb, et me tegelikult ei mõista, kuidas sõltlased mõtlevad. „Tugevas sõltuvuses inimene ei mõtle enam muust, kui uue doosi saamisest. Tavaliselt ei näe nad enam milleski muus oma elus tähendust. Neile tuleb pakkuda motivatsioonipakette, et nad tahaksid abi otsida.“