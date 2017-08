Rootsi printsess Madeleine avaldas südantsoojendava uudise – ta ootab kolmandat last.

Ilta-Sanomate teatel pihtis printsess oma lapseootusest hiljutisel brantšil ühele sõbrale. Rõõmsat uudist kinnitas ka Rootsi õukonna koduleht. „Printsess Madeleine ja Chris O’Neill ootavad kolmandat last,” ütles õukonna pressiesindaja Margareta Thorgen veel enne ametliku avalduse ilmumist Aftonbladetile. „Printsess tunneb end hästi ja oodatav sünnitähtaeg on järgmise aasta märtsis.”

35aastane Madeleine jagas uudist ka oma Facebooki lehel. „Chris ja mina saame elevusega teatada, et olen rase. Ootame, et nelja asemel tuleks viis,” kirjutas Rootsi kuningliku pere pesamuna Madeleine.

Madeleine’il ja tema ameeriklasest abikaasal on kolmeaastane tütar printsess Leonore ja kahene poeg prints Nicolas. Kuninglik paar on elanud juba mõnda aega Londonis, kus Chris ajab äriasju. Ent tõik, et Leonore hakkas hiljuti Stockholmis Östermalmis lasteaias käima, annab aimu pere püsivamast kolimisest Rootsi, mis on ka rootslaste palav soov.

Kroonprintsess Victorial on samuti kaks last: viieaastane tütar Estelle ja aastane poeg Oscar. Teist last ootab ka Victoria noorema venna prints Carl Philipi abikaasa Sofia, kelle esipoeg Alexander sündis eelmise aasta aprillis.