Veidi enam kui tunnise sõidu kaugusel Tallinnast asuv Rakvere on justkui rahuotsijaile loodud. Linna sisse sõites köidavad tähelepanu elunäinud, kuid värvilised majad ning armsad tänavad. Kesklinna jõudes leiab end aga iga puhkusenautleja unelmate kohast – Aqva Spa-st. Just siin kavatseme kaaslasega veeta oma minipuhkuse.

Hotelli vastuvõtulauas ulatatakse meile uksekaardid ning suunatakse kolmanda korruse sviiti. Ukse avanedes vajub suu üllatusest veidi paokile – meile vaatab vastu päris kindlasti enam kui me ootasime. Eesruumis on hubased diivanid, laud ning teler. Sealt edasi pääseb laia ja sulgpehme voodiga magamistuppa.

Aqva Spa on äsja läbi teinud remondi ning toad saanud värske hingamise. Kõikides tubades on uued vaibad, voodid, mööbel, kardinad, valgustid ning seinad ja laed üle värvitud. Vanadest tubadest pole praktiliselt midagi alles. Selgub, et meie oleme selles sviidis alles teised külalised.

Tuba on õdus ning ma ei ütleks ära seal mõnusast raamatu lugemisest. Sellele vaatamata tõmban hommikumantli selga ja suskan sussid jalga, et enne esimest broneeritud hoolitsust veidi saunakeskuses lõõgastuda. Just seda soovitatakse teha, et häälestuda hoolitsuse või massaaži lainele ning juba eos unustada ära kõik välismaailma mured.

Sulnis muusika viib rändama

Kõigepealt soovitatakse mulle näohoolitsust Kütkestav korallisära, mille ülesandeks on kindlustada särav jume ja terve nahk. Mind võetakse esimese korruse spaakeskuses vastu laiade naeratustega. Kosmeetik palub endaga kaasa tulla ning järgnen mööda valgete küünaldega ääristatud teed. Atmosfäärile on siin kahtlemata mõeldud – ilma et oleksin hoolitsuselauale jõudnud olen juba piisavalt lõõgastunud.

Hoolitsuste tuba on hämar, nurgas põlevad küünlad, kapi peal lebavad mõned korallid ja liiv. See vaatepilt on rahustav. Muide, massaažitube on Aqva Spa-s mitukümmend ning nad kõik on erineva kujundusega. Järelikult on iga massaažikogemus justkui eraldi elamus.

Vajun vesivoodile ning spaa hoolitseja hakkab mind edasi-tagasi kõigutama.

"Niimoodi lõõgastud sa kiiremini," lubab ta.

Hoolitsuse ajal mängib sulnis muusika. Kulgen mööda rannaäärt, ookeanibriis juukseid paitamas. Istun maha ja rüüpan kookosemahla. Elu on ilus.

Muusika muutub veidi ja leian end mõteteis metsas jalutamas. Kõik on rahulik ning pingeline maailm asub justkui teises dimensioonis.

Võpatan ärkvele hetkel, kui kosmeetik teatab õrnalt, et hoolitsus on läbi saanud. Tund aega möödus imekiirelt. Unelusest siia maailma tulekuks kulub hetk aega ning hoolitseja lubab oodata ukse taga, kuni olen valmis. Kergitan end istukile ning lähen rõivaid otsima. Vaatan ennast peeglist – püha taevas, kas enne vaatas ka sealt vastu nii suure naeratusega nägu? Vaevalt. Ma usun, et selle autoriks oli siiski Kütkestav korallisära.

Restoranis pakutavad toidud viivad keele alla

Olles juba hoolitsuste lainel, katsetan teistki. Sooja vesimadratsiga THERMO SPA ülesandeks on abistada pingetest vabanemisel. Mind mässitakse sooja kookonisse ning hakkan kõikuma. Ehk hakkab iiveldama, muretsen. Tegelikult läheb aga olemine järjest paremaks. Kõigun kaaluta olekus ning mida hetk edasi, seda kergemana end tunnen. Selgroogu justkui polekski. Hoolitsuse lõppedes ehmatan: ma kaalun nii palju! Taoline kummaline toime paneb itsitama.

Aga see kõik pole veel lõppenud! Mulle pakutakse vett või teed, et saaksin rahulikult reaalsesse maailma tagasi tulla.

Õndsa oleku pikenduseks võiks nautida mõnda aega Aqva Spa saunamaailma. Kui veepargis sebib üsna palju inimesi – on see ju populaarne koht nii Rakvere kui ka ümberkaudse rahva hulgas –, siis saunamaailmas on rohkem ruumi. Kokku on saunakeskuses seitse sauna: soola-aurusaun, aroomi-aurusaun, sanaarium, eri temperatuuridega leilisaunad ja infrapunasaun. Saunamõnudele lisaks on saunakeskuses karastav külmaveebassein, külma- ja kuumaveevannid jalgadele turgutuseks, mullivann ning caldarium.

Minu jaoks on aga kõige suurem rõõm katsetada aroomi-aurusauna. Olen erinevates spaades käinud küll aurusaunas ja aroomisaunas, kuid nende kahe mikstuur on jäänud proovimata. Võtan mõned minutid enda jaoks ning naudin aroomi-aurusauna vaikust ja õhustikku. Imeline.

Kogu saunatamine ja hoolitsuste nautimine on kõhu parajalt tühjaks teinud, kuid muretseda pole põhjust. Rakvere parim restoran asub just Aqva Spa-s. Menüü laiast valikust leiab midagi nii igapäevasema toidu austaja kui ka uute maitsete järgi januneja. Ühiseks parameetriks on aga tõik, et toidud on serveeritud ja valmistatud fenomenaalselt hästi.

Restorani hubases atmosfääris diivanil istudes ja helisevat muusikat kuulates on imehea muljetada päevasündmustest ning nautida teineteise seltskonda.

Hommikuks on aga restoran muutunud valgusküllasemaks ning see annab särtsaka hoo päevale. Hommikusöök viib keele alla ning tõenäoliselt on ka kõikidel kaalujälgijatel siin raskusi kiusatusele vastu panna. Laialdasse valikusse kuuluvad näiteks kuumsuitsu lõhe, omlett, vokitud köögiviljad, värskelt küpsetatud leib ja sai, peekon, pudrud, erinevad koogid ja puuviljad.

Aqva Spa-s saab proovida unikaalselt hoolitsust Eestis

Alustame päeva unikaalse idamaise aurusauna rituaali Rasulbadiga. Muide, sellist asja saab katsetada Eestis vaid Aqva Spa-s. Veidi üle poole tunni kestva rituaali jooksul saame kanda Rasuli savimuda enda erinevatele kehapiirkondadele. Terra Sigilata savimudad on väga sarnased savimudadele, mida kasutati muinasaja Kreekas tervise- ja ilurituaalides ning mille peamiseks toimeks on näha verevarustuse paranemise ja puhastumine.

Rituaali juurde käib ka lõõgastus aurusaunas ning tänu udupeenele vihmale saame savi viimaks maha pesta.

Pärast Rasulbadi on imehea suunduda massaaži. Meie tänaseks valikuks on Hiloti massaaž, mis on traditsiooniline Filipiini massaaž. Meeldivaks üllatuseks on see, et massöörid on filipiinlannad. Selgub, et kokku töötab Aqva Spa-s 12 filipiini ja üks hindu massöör. Ka massaažis kasutatav atribuutika ja õlid tulevad just Aasiast – kõik selleks, et külastaja kogemus oleks võimalikult autentne.

Imearmsad filipiinlannad paluvad meil tagasihoidlikus eesti keeles endaga kaasa tulla ning juhatavad õdusasse kahe helesinise massaažilauaga tuppa. Hiloti massaaž on harjumuspärasest massaažist teistsugune. Filipiinidel on see traditsiooniliselt olnud tervisehädasid leevendav ravimassaaž, mida on isegi kasutatud sünnitusvalude vähendamiseks. Hiloti massaaži teeb põnevaks fakt, et kasutatakse banaanilehti – see hoiab teraapia käigus tekkivat soojust ja tagab turvalise energiavoolu kehas.

Filipiinlannad on küll meist lühemad ja kõhnemad, aga jõudu on nende kehas küllalt. Kui esialgu on pingete tõttu veidi valus, siis seansi teises pooles naudin ma hoolitsust iga keharakuga.

Suure kurvastusega pean nentima, et pärast massaaži jõuab meie minipuhkus otsakorrale. Vastuvõtulauas seisev naeratav proua uurib, kuidas meile siin meeldis. Kinnitame kui ühest suust, et kogemus oli suurepärane.

"Kas siis varsti tagasi?" küsib ta.

Kahtlemata.