„Ma olen nüüdseks rohkem kui kuu telemajas käinud ja see algus on väga kihvt olnud! Kõige lahedam on see, et kui MTV ajal oli meil hästi väike tiim – põhimõtteliselt kaameramees ja mina –, siis nüüd on suur meeskond. See on väga põnev ja „Terevisiooni“ taga on ikka suur töö. Otsustasin väljakutse vastu võtta, et vaadata, kuidas hakkama saan!” rõõmustab ta.

„Ma olen lapsest saadik rahutu hing olnud. Mulle meeldib, kui toimub palju. Teinekord on hea, kui on tšill, aga nüüd siis tuli kõmm!“ sõnab Martin Veisman (32), hariduselt graafiline disainer, kes on vaatamata oma noorele eale jõudnud palju. Ta on olnud saatejuht nii MTVs kui ka Raadio Uunos, tegelenud näitlemisega ning loonud disainifirma. Nüüd on ta üks 1. septembril alustava „ Terevisiooni“ uutest saatejuhtidest.

Veismani „Terevisiooni“ saatejuhiks saamise teekond sai alguse, kui ETV meelelahutustoimetuse juhataja Urmas Vaino temaga ühendust võttis. „Sain kokku Urmas Vainoga, kes rääkis mulle, et sügisest on plaanis „Terevisiooni“ formaati muuta, inimesi tuleb juurde ja kutsus mindki,“ räägib Veisman.

„Mulle on teletöö alati hingelähedane olnud, kuid samas tahtsin ma ka disainitööd jätkata. Ma ei olnud valmis ühte teed lõpetama ja teist alustama. Otsustasin enda koormust disainifirmas vähendada. Praegu läheb tähelepanu saateks valmistumisele,“ jutustab Vesiman.

Uuenenud hommikusaates keskendub Veisman põhiliselt virtuaal- ja tehnoloogiateemadele, kuid teda huvitavad muu hulgas sport ja muidugi disain.

„Urmas Vaino rääkis, et nad otsivad saatejuhti, kes oleks kodus tehnoloogia, sotsiaalmeedia ja virtuaalmaailmaga. Eelkõige uuris ta mu huvide kohta, kuna seal saates kajastub päris palju ka see, mis saatejuhte huvitab. Ka mind huvitas, kui palju ma saates iseennast ja enda mõtteid saan välja pakkuda. Kui nüüd sõpradega kuskil käin, siis hoian silmad-kõrvad lahti ja mõtlen, et kas kuskil on teema, mida võiks käsitleda,“ jutustab Veisman silmade särades. On lausa lust vaadata, millise kirega ta uuest ametist räägib.

Kokku on uuenenud „Terevisioonis“ saatejuhte viis: raudvarana jätkab Katrin Viirpalu, „Pealtnägijast“ tuli hommikusaatesse üle Piret Järvis-Milder ja „Ringvaatest“ toimetaja Reimo Sildvee. Uue tegijana alustab lisaks Veismanile filmiprodutsent Heli Luik.

„Terevisiooni” uued saatejuhid Heli Luik ja Martin Veisman. (Kairit Leibold / ERR)

„Katrin on muidugi „Terevisiooni“ kuninganna. Mina ja Heli Luik hakkame olema kordamööda ekraanil, samamoodi vahetuvad pidevalt ka teised saatejuhid. Seetõttu muutuvad ka teemad ja saade läheb tempokamaks ja vaheldusrikkamaks,“ selgitab Veisman uut korraldust. “Me oleme täiesti erinevad inimesed, kõigil on oma mõtted, aga samas on kõigil soov seda ühte asja teha,“ lisab ta.

„Ma arvan, et kui ma ei oleks MTVd teinud, siis ma ei oleks ka seda pakkumist saanud. Mingisugune aimdus teletööst mul on, kuigi otse-eetriga pole ma teles varem kokku puutunud,“ tunnistab Veisman. „Kui midagi läheb otse-eetris aia taha, siis kõik näevad seda. Kuid see on elu loomulik osa, me ikka komistame ja see on täitsa loomulik,“ sõnab ta. „Samuti tuleb ära harjuda enda vaatamisega ekraanilt – ma ei ole eriline enda vaatamise fänn. Nüüd tuleb hakata sellega tööd tegema, ego veidi alla lasta ja vaadata, mida on vaja enda juures muuta ja parandada. Nooremana ma ei oleks kindlasti „Terevisiooni“ sobinud, mind huvitasid teised teemad,“ nendib mees.

Enim kardab otse-eetrit ja sissemagamist

„Terevisiooni“ üks raskeim osa on varajane ärkamine, mis oli hommikusaatejuhi töö juures suurim probleem eelmisele äratajale, Eero Reinule. Veisman tunnistab, et tema varajast ärkamist ei pelga, vaid pigem seda, et ei suuda õhtuti piisavalt vara magama minna. „Eks see saab hullumeelne olema, ma üks päev ärkasin kell seitse ja mõtlesin, et issand, praegu ju on „Terevisiooni“ algamise kellaaeg!“ naerab ta.

Kui Veismani ülejäänud kolleegid on enamasti varem teleajakirjandust teinud, siis Vaino soovitas tal vaadata televiisorist saateid, et teiste saatejuhtide pealt intervjuude tegemist õppida. Veisman tunnistab, et saateid analüüsides on ta aru saanud, kui professionaalsed saatejuhid ERRis on. „See on uskumatu, kui professionaalsed on näiteks „Aktuaalse kaamera“ ja „Ringvaate“ saatejuhid, mulle väga meeldib ka „Plekktrumm“,“ tõdeb ta.

Lisaks käis Veisman eetrikoolis, kus saatejuht Marite Kallasma põnevaid näpunäiteid andis. „Muu hulgas ütles ta, et esimest saadet ei tasu igaks juhuks ise vaadata!“ naerab ta.

MTV saatejuhina oli Veisman aga 180 kraadi erinev sellest, milline ta paegu on. Noorusaja lolluste kummitamist või televaatajate eelarvamusi ta ei karda. „Sven Grünberg ütles hästi: ta ei tea ühtegi inimest, kes oleks olnud nooremana targem kui praegu. Mul on krutskid sees, aga ma olen tegelikult palju muutunud. See on loomulik areng. Kui MTVs pidin hästi palju pildil olema, siis nüüd on mu ülesanne tuua saatesse teemasid ja inimesi. Kõik see, mis kümme aastat tagasi toimus, on siiski osa minust ja ma vahepeal ikka meenutan. Tanel Padar oli ka kunagi näpud püsti, nüüd aga lõpetab kooli, läbib triatlone ja on teistele eeskujuks,“ jutustab ta.

Vanad vaatajad muutusi kartma ei pea

Kuigi „Terevisiooni“ ootavad ees suured muutused, ei pea Veismani arvates ka vana formaadiga rahul olnud vaatajad kartma.

Veisman räägib, et viis saatejuhti iga päev saadet juhtima ei hakka. Tavaliselt on korraga eetris kaks saatejuhti, mis teeb saate põnevamaks ja ootamatuks, samuti käsitletakse igas saates erinevaid teemasid.

„Kuna ühiskonnas ja maailmas toimub palju uut, siis me tahaks seda kindlasti kajastada,“ sõnab Veisman.

Televaatajatel soovitab mees kohe septembri algusest saadet jälgima hakata, kuna just siis on kõige põnevam jälgida, kuidas uus saade käima läheb ja uued saatejuhid hakkama saavad.

„Kindlasti oleme alguses kas liiga emotsionaalsed või tagasihoidlikud,“ tõdeb ta. „Kuid „Terevisiooni“ fännid ei pea kartma, et midagi õudset juhtuks. Meil on ikkagi uudised, ilmateade, muusikaosa – kõik hea jääb alles. Lihtsalt on rohkem inimesi ja arvamusi,“ selgitab Veisman, kes ka ise nooruses igal koolihommikul “Terevisiooni” seltsis ärkas.

„Ühiskond muutub ja „Terevisioon“ on ju ka ühiskonna peegeldus. Seetõttu peamegi rääkima rohkem teemadest, mis on aktuaalsed ja inimesi huvitavad. Ilmselgelt on vaatajate huvid muutunud, neid tuleb hakata rohkem kajastama, seepärast on ka rohkem saatejuhte vaja,“ räägib ta.

„Viis saatejuhti annab täitsa huvitava koosluse, seega mõni päev on kaks naissaatejuhti, mõni päev kaks meessaatejuhti, see on kindlasti põnev ja ootamatu. Üsna pea tuleb meil ka uus stuudiokujundus. Ma arvan, et vaatame, kuidas saade käima läheb ja siis võime hakata uusi asju ja ideid rakendama. Teemad hakkavad olema rohkem seotud ühiskonnas toimuvaga,“ kinnitab mees.