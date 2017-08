Aasta uustulnuk: Khalid

Parim koostöö: Zayn ja Taylor Swift „I Don't Wanna Live Forever"

Parim popvideo: Fifth Harmony feat. Gucci Mane „Down"

Parim hiphopvideo: Kendrick Lamar „Humble"

Parim tantsumuusikavideo: Zedd ja Alessia Cara „Stay"

Parim rokkmuusikavideo: Twenty One Pilots „Heavydirtysoul"

Parim võitlus süsteemi vastu (auhinna said kõik nominendid):

Logic featuring Damian Lemar Hudson „Black SpiderMan"

The Hamilton Mixtape „Immigrants (We Get the Job Done)"

Big Sean „Light"

Alessia Cara „Scars to Your Beautiful"

Taboo featuring Shailene Woodley „Stand Up / Stand N Rock"

John Legend „Surefire"

Parim operaatoritöö: Kendrick Lamar "Humble"

Parim režii, parim kunstnik, parimad visuaalefektid: Kendrick Lamar „Humble"

Parim koreograafia: Kanye West „Fade"